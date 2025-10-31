La Semaine Sainte au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Avenue Monseigneur Théas Lourdes

La Semaine Sainte au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes

Avenue Monseigneur Théas Au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-29

fin : 2026-04-05

2026-03-29

Célébrez la Semaine Sainte au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes du 29 mars au 5 avril 2026 !

Du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques, célébrez la Semaine Sainte à Lourdes.

Informations à venir prochainement.

Avenue Monseigneur Théas Au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 20 08 saccueil@lourdes-france.com

English :

Celebrate Holy Week at the Sanctuary of Notre-Dame de Lourdes from March 29 to April 5, 2026!

From Palm Sunday to Easter Sunday, celebrate Holy Week in Lourdes.

Information coming soon.

German :

Feiern Sie die Karwoche im Heiligtum Notre-Dame de Lourdes vom 29. März bis 5. April 2026!

Von Palmsonntag bis Ostersonntag feiern Sie die Karwoche in Lourdes.

Informationen folgen in Kürze.

Italiano :

Celebrate la Settimana Santa nel Santuario di Nostra Signora di Lourdes dal 29 marzo al 5 aprile 2026!

Dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Pasqua, celebrate la Settimana Santa a Lourdes.

Informazioni in arrivo.

Espanol :

Celebre la Semana Santa en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes del 29 de marzo al 5 de abril de 2026

Del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, celebre la Semana Santa en Lourdes.

Información próximamente.

