La semaine sans écran – Rouans, 15 mai 2025

Loire-Atlantique

La semaine sans écran Rouans Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-05-15

fin : 2025-05-21

Date(s) :

2025-05-15

2025-05-16

2025-05-17

2025-05-18

2025-05-19

2025-05-20

2025-05-21

2025-05-22

Dans le cadre de la semaine sans écran, plusieurs associations de la commune de Rouans vous proposent des animations ludiques et pédagogiques pour toute la famille !

Au programme

Vive le Blaireau exposition proposée à la salle coeur en scène et à la bibliothèque aux horaires d’ouverture tout public, gratuit.

Soirée rencontre avec Guillaume Cochard, conservateur de la réserve du Massereau et du Migron rendez-vous à la bibliothèque de Rouans mercredi 21 mai à 19h30. Sur réservation, places limitées, gratuit.

Pratique

renseignements et réservations auprès de Campus Fertile par mail

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Rouans .

Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 28 42 campus-fertile44@mailo.com

English :

As part of Screen-Free Week, several associations in Rouans are offering fun and educational activities for the whole family!

German :

Im Rahmen der bildschirmfreien Woche bieten Ihnen mehrere Vereine der Gemeinde Rouans spielerische und pädagogische Animationen für die ganze Familie an!

Italiano :

Nell’ambito della settimana senza schermi, diverse associazioni di Rouans propongono attività divertenti ed educative per tutta la famiglia!

Espanol :

Con motivo de la semana sin pantallas, varias asociaciones de Rouans proponen actividades lúdicas y pedagógicas para toda la familia

