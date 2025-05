La Semeuse – Festival de plantes d’intérieur – Pol’n Nantes, 25 mai 2025 10:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-25 10:00 – 17:00

Gratuit : non Prix libre (conseillé 3 €) Tout public

Le week-end des 24 et 25 mai 2025 aura lieu à Nantes la première édition du festival la Semeuse. Pour cette grande première, l’équipe pose ses pots chez Pol-n..Au programme :un marché de pépiniéristes et d’artisans,des ateliers en tout genre pour que chacun reparte avec un maximum de conseils,des conférences et tables rondes pour évoquer les enjeux de la production des plantes d’intérieur et mettre en avant des initiatives locales,des concerts,des animations. Samedi 24 mai 2025 de 10h à 21hDimanche 25 mai 2025 de 10h à 17h

Pol’n Centre-ville Nantes 44000

02 51 82 36 71 http://pol-n.org pole.n@wanadoo.fr