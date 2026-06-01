La Sénane & Trophées de la Baie d’Audierne Audierne
La Sénane & Trophées de la Baie d’Audierne Audierne samedi 27 juin 2026.
Audierne
La Sénane & Trophées de la Baie d’Audierne
Audierne & île de sein Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Samedi 27 juin 2026, course La Sénane organisée par l’association Les Voiles du Cap Sizun. .
Audierne & île de sein Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 73 78 07 21
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English :
L’événement La Sénane & Trophées de la Baie d’Audierne Audierne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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