La Sénane & Trophées de la Baie d’Audierne Audierne samedi 27 juin 2026.

Audierne

La Sénane & Trophées de la Baie d’Audierne

Audierne & île de sein Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Samedi 27 juin 2026, course La Sénane organisée par l’association Les Voiles du Cap Sizun. .

Audierne & île de sein Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 73 78 07 21

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English :

L’événement La Sénane & Trophées de la Baie d’Audierne Audierne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz