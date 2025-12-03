LA SÉPARATION – THEATRE DES BOUFFES PARISIENS Paris

LA SÉPARATION Début : 2025-12-03 à 20:00. Tarif : – euros.

LA SÉPARATIONUne pièce de Claude SimonMise en scène d’Alain FrançonAvec Catherine Hiegel, Léa Drucker, Catherine Hiegel, Catherine Ferran, Pierre-François Garel et Alain LiboltAssistante Mise en scène Franziska BaurDécor Jacques GabelCostumes Pétronille Salomé Lumières Jean-Pascal PrachtMaquillages coiffures Cécile Kretschmar Alain Françon met en scène l’unique pièce de théâtre de Claude Simon, Prix Nobel de littérature.Un huis clos, installé dans deux vastes cabinets de toilette séparés par une mince cloison, met en scène deux couples en crise. Les parents d’un côté, leur fils et sa femme de l’autre. L’auteur nous plonge au coeur d’une tragi-comédie de haute tenue.Alain Françon orchestre cette partition implacable, portée notamment par Catherine Hiegel et Léa Drucker, un duo magistral. 60 ans après son premier engagement professionnel dans ce même théâtre, Catherine Hiegel revient aux Bouffes Parisiens pour incarner ce rôle démentiel de Sabine.IMPORTANT : Chers spectateurs, Par mesure de sécurité, La Direction du Théâtre des Bouffes Parisien vous informe que les vestiaires n’acceptent que les vestes, manteaux, parapluies, petits sacs et casques de vélos / motos. Toute personne se présentant avec un bagage (sac à dos, valise) aux dimensions supérieures à 40x30x15 cm se verra refuser l’accès au Théâtre. Par ailleurs, ni les batteries de vélo, ni les trottinettes ne pourront être acceptés. Nous vous remercions de votre compréhension.

THEATRE DES BOUFFES PARISIENS 4 RUE MONSIGNY 75002 Paris 75