La Septaine fait son cinéma Un village presque parfait Nohant-en-Goût

La Septaine fait son cinéma Un village presque parfait

Le Préau Nohant-en-Goût Cher

Début : 2025-07-19 19:30:00

La Communauté de Communes de La Septaine

vous propose d’assister à plusieurs séances de cinéma en plein air cet été

Projection en plein air du film Un village presque parfait de Stéphane Meunier

Restauration et buvette

Ouverture du site à 19h30 le samedi 19 juillet 2025

Réservation conseillée 5 .

Le Préau Nohant-en-Goût 18390 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 69 80 77 service-evenementiel@cc-laseptaine.fr

English :

The Communauté de Communes de La Septaine

invites you to attend several open-air cinema screenings this summer

German :

Die Communauté de Communes de La Septaine

bietet Ihnen diesen Sommer mehrere Filmvorführungen unter freiem Himmel an

Italiano :

La Comunità dei Comuni di La Septaine

vi invita a partecipare a diverse proiezioni cinematografiche all’aperto quest’estate

Espanol :

La Communauté de Communes de La Septaine

le invita a asistir este verano a varias proyecciones de cine al aire libre

