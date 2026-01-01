La série « La Chronique de Bridgerton » s’installe au Palais Brongniart Palais Brongniart Paris
La série « La Chronique de Bridgerton » s’installe au Palais Brongniart Palais Brongniart Paris jeudi 15 janvier 2026.
Chers lecteurs, chères lectrices,
Le 15 janvier, rejoignez-nous au Jardin de « La Chronique de Bridgerton » devant le Palais Brongniart à Paris.
10 h – 17 h
Venez vous prendre en photo dans les jardins à la française.
18 h – 19 h
Revêtez vos plus beaux atours et tentez de remporter le prix de la meilleure tenue inspirée de la série. Surprise à la clé. (places limitées)
19 h 30- 20 h
Musique et danse pour clore la journée.
Pour le lancement de la nouvelle saison de « La Chronique de Bridgerton », Netflix prévoit de surprendre ses fans en installant un univers éphémère et gratuit au Palais Brongniart.
Le jeudi 15 janvier 2026
de 10h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-15T11:00:00+01:00
fin : 2026-01-15T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-15T10:00:00+02:00_2026-01-15T20:00:00+02:00
Palais Brongniart 16 Place de la Bourse 75002 Paris
