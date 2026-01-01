Chers lecteurs, chères lectrices,

Le 15 janvier, rejoignez-nous au Jardin de « La Chronique de Bridgerton » devant le Palais Brongniart à Paris.

10 h – 17 h

Venez vous prendre en photo dans les jardins à la française.

18 h – 19 h

Revêtez vos plus beaux atours et tentez de remporter le prix de la meilleure tenue inspirée de la série. Surprise à la clé. (places limitées)

19 h 30- 20 h

Musique et danse pour clore la journée.

Pour le lancement de la nouvelle saison de « La Chronique de Bridgerton », Netflix prévoit de surprendre ses fans en installant un univers éphémère et gratuit au Palais Brongniart.

Le jeudi 15 janvier 2026

de 10h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-15T11:00:00+01:00

fin : 2026-01-15T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-15T10:00:00+02:00_2026-01-15T20:00:00+02:00

Palais Brongniart 16 Place de la Bourse 75002 Paris



Afficher la carte du lieu Palais Brongniart et trouvez le meilleur itinéraire

