La Serpentine Trambly Trambly

La Serpentine Trambly

Salle du mille Club trambly Trambly Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

De beaux paysages en Haut Clunisois aux premiers beaux jours du printemps,

Des parcours pour tous, vente de produits locaux sur place, venez marcher avec nous !

Ravitaillements sur le parcours (apporter vos gobelets) et soupe à l’arrivée.

4 Circuits d’environ 6 km, 12 km, 16 km et 22 km .

Salle du mille Club trambly Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 92 36 46 florence.genette@laposte.net

English : La Serpentine Trambly

