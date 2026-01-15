La Serpentine Trambly Trambly
La Serpentine Trambly
Salle du mille Club trambly Trambly Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
De beaux paysages en Haut Clunisois aux premiers beaux jours du printemps,
Des parcours pour tous, vente de produits locaux sur place, venez marcher avec nous !
Ravitaillements sur le parcours (apporter vos gobelets) et soupe à l’arrivée.
4 Circuits d’environ 6 km, 12 km, 16 km et 22 km .
Salle du mille Club trambly Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 92 36 46 florence.genette@laposte.net
English : La Serpentine Trambly
