La serpillère de Monsieur Mutt – Marc Lacourt La Barakason Rezé samedi 14 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 10:00 – 10:35

Gratuit : non 6€ à 10€

Un homme court après une serpillère, à moins que ce ne soit l’inverse ! Magie ? Non, facétie ! Et si ce bout de chiffon ménager devenait une oeuvre admirée ? Et si finalement, tout ne dépendait pas du regard que l’on pose sur les choses qui nous entourent ? La serpillère de Monsieur Mutt révèle aux enfants leur pouvoir créatif, tout en les invitant à porter un regard gentiment subversif sur la réalité des choses, des objets et de la vie.

La Barakason Rezé 44400

https://billetterie.lasoufflerie.org/agenda/181-la-serpillère-de-monsieur-mutt