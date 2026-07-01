Informations pratiques

Neugartheim-Ittlenheim

La Serre Spectacle Jeune Public S’esch eso (c’est comme ça)

22 rue Ostermann Neugartheim-Ittlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Spectacle à partir de 3 ans Un conte de la forêt

La gardienne de la forêt se présente dans sa famille on est gardienne de mère en fille, s’esch eso, c’est comme ça !

Elle va vous raconter l’histoire d’un loup. Le loup, c’est le méchant dans les histoires, s’esch eso, c’est comme ça ! Mais ce loup n’a pas envie d’être le méchant, alors que va t il lui arriver ?

Avec des clins d’oeil aux contes de notre enfance, ce spectacle nous parle de notre rapport à la tradition et à l’identité. Marionnette, chant et un grain de folie vous tranporteront au coeur de la forêt. 0 .

22 rue Ostermann Neugartheim-Ittlenheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 53 78 93 dorothee.steinmetz@gmail.com

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English :

L’événement La Serre Spectacle Jeune Public S’esch eso (c’est comme ça) Neugartheim-Ittlenheim a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg