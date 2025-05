« Spring Ritual » une performance immersive en duo, célébrant le lien entre l’homme et la nature ! – La Serre Wangari, Maison de l’écologie et de la nature en ville Saint-Ouen-sur-Seine, 7 juin 2025, Saint-Ouen-sur-Seine.

L’exposition se compose de plusieurs installations inspirées de la nature environnante, des végétaux et de leur cycle de vie. L’une des œuvres majeure de cette exposition est une grande écorce tombée naturellement dans la forêt de Fontainebleau. Cette écorce symbolise une pirogue, à la fois voyageuse et s’inscrit dans un mouvement de retour à la nature. Le sous-titre L’aventure d’une pirogue fait référence à cette forme de transport traditionnelle, utilisée dans ma culture taïwanaise.

Les œuvres installées autour de l’écorce joueront avec les matériaux naturels récupérés dans le Grand Parc de Saint-Ouen. Certaines de ces installations évolueront au fil de l’exposition, à mesure que les couleurs des végétaux changeront. Des dessins découpés à la main, utilisant des couleurs végétales, complèteront cette exploration de la nature éphémère.

L’exposition se clôturera par une performance en duo, Spring’s Ritual, Ming-Chun Tu avec Caroline Antoine. Ce rituel corporel invite les spectateurs à découvrir la relation intime entre l’homme et la nature, à travers des gestes et des sons inspirés des végétaux, pour célébrer le printemps et la Terre.

gratuit

Entrée libre

Tout public.

La Serre Wangari, Maison de l’écologie et de la nature en ville 12 bis, rue des Bateliers 93400 Dans le Grand Parc de Saint-OuenSaint-Ouen-sur-Seine

+33171866252 laserrewangari@mairie-saint-ouen.fr https://www.facebook.com/Laserrewangari https://www.facebook.com/Laserrewangari

Dans le cadre de l’exposition « SPRING’S SPRING, l’aventure d’une pirogue ». Découvrez « Spring Ritual » une performance immersive en duo. Un rituel artistique célébrant le lien entre l’homme et la nature, mêlant gestes, sons corporels et végétaux pour honorer le printemps et la terre.