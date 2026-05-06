LA SERRELINOISE SERRE LES MOULIERES Serre-les-Moulières
LA SERRELINOISE SERRE LES MOULIERES Serre-les-Moulières dimanche 7 juin 2026.
Serre-les-Moulières
LA SERRELINOISE
SERRE LES MOULIERES SALLE DES FETES SERRE LES MOULIERES Serre-les-Moulières Jura
Tarif : 2 – 2 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-07
L’Association Villageoise de Serre les Moulières ( AVSM ) organise comme chaque année une marche Festive !
Cette marche comprend un parcours de 4 KLM et un de 10 KLM dans le massif de la Serre, un ravitaillement est prévu à mi-parcours ainsi qu’une restauration le midi , buvette.
– 6 € par personne pour le parcours de 10 kms
– 4 € par personne pour le parcours de 4 kms.
– 2€ applicable aux enfants âgés de 5 à 12 ans (doit être accompagné d’un adulte)
GRATUIT pour les moins de 5 ans
Départ à partir de 9h
Réservation par téléphone 06 52 74 10 27
Rendez vous sur la place de la salle de convivialité à Serre Les Moulières 39700 .
SERRE LES MOULIERES SALLE DES FETES SERRE LES MOULIERES Serre-les-Moulières 39700 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 74 10 27 AVSM39@GMAIL.COM
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English : LA SERRELINOISE
L’événement LA SERRELINOISE Serre-les-Moulières a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE