Informations pratiques

Bléré

« La Serva Padrona » par la Cie Les Pêchus – Bléré Opéra de Poche

18B Quai Bellevue Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

« La Serva Padrona » — Bléré Opéra de Poche #11

Plongez dans l’univers vif et coloré de la commedia dell’arte avec la Cie Les Pêchus ! Cet opéra de poche baroque est une farce joyeuse, rythmée et accessible à tous, alliant haute exigence musicale, intrigue pétillante et fous rires garantis.

« La Serva Padrona » — Bléré Opéra de Poche #11

Plongez dans l’univers vif et coloré de cet opéra bouffe signé Pergolesi ! Présenté par la Cie Les Pêchus, ce chef-d’œuvre baroque raconte les ruses de Serpina, une servante au caractère bien trempé, bien décidée à épouser son maître Uberto pour devenir la maîtresse de maison.

Inspirée de la commedia dell’arte, cette farce joyeuse et rythmée mêle quiproquos, dynamique comique et haute exigence musicale. Un spectacle pétillant et accessible à tous, où la malice l’emporte toujours pour le plus grand plaisir du public !

Vendredi 9 octobre à 20h

Lieu : Le Hangar (18B Quai Bellevue, Bléré)

Tarif : Spectacle payant — 14 € | Gratuit -18 ans, demandeurs d’emploi et PSH (sur justificatif).

Billetterie sur place uniquement (espèces ou .

18B Quai Bellevue Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

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English :

FRIDAY, OCTOBER 11 – 8 P.M

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L’événement « La Serva Padrona » par la Cie Les Pêchus – Bléré Opéra de Poche Bléré a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT 37