La Serveuse Automate

Ecurie de la Dame Blanche 10 Chemin du Roussey Geneuille Doubs

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-28

2025-12-20 2025-12-26

Spectacle poétique mêlant art équestre, chant et voltige aérienne qui aborde avec légèreté la force du rêve qui pousse chacun à se réinventer. La vie d’un café, d’une serveuse et d’un rêve emballé dans un ballet équestre et acrobatique, un spectacle en son et lumière pour petits et grands.

Spectacle sous chapiteau chauffé, aux Ecuries de la Dame Blanche à Geneuille, proche périphérie de Besançon.

Présenté par Jérôme Sefer et son équipe de six artistes accompagnés d’une quinzaine de chevaux et poneys.

Buvette et petite restauration sur place, avant et après le spectacle.

Parking gratuit sur place.

Accès PMR. .

Ecurie de la Dame Blanche 10 Chemin du Roussey Geneuille 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 24 42 03 sg.arts.equestres@gmail.com

