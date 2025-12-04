LA SETMANA CALABRAISE

Colombières-sur-Orb Hérault

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-07

2025-12-04

Après quelques années d’interruption, elle revient, notre semaine pleine de belles découvertes articulée autour de la culture calabraise sous toutes ses formes.

Une semaine festive entre Calabre et Occitanie musiques, danses, gastronomie, projections et rencontres. Une immersion chaleureuse dans les traditions du Sud de l’Italie.

L’association Tafanari vous invite à un voyage vibrant entre Calabre et Occitanie à travers sa Semaine Calabraise. Au programme concerts, balètis, projections, conférences, ateliers et moments conviviaux. Chaque jour, un lieu différent accueille une facette de cette culture chaleureuse et généreuse musiques traditionnelles, danses populaires, récits de territoire et partages culinaires. Cette semaine est une invitation à la rencontre, à l’échange et à la découverte d’un patrimoine vivant, entre Méditerranée et montagnes occitanes. Une belle occasion de faire le plein de soleil, de rythmes et de saveurs en plein cœur de l’automne.

Programme

Jeudi 04 Décembre Concert Église Saint Pierre de Rhèdes à Lamalou Les Bains

Vendredi 05 Décembre -Soirée Festive et Populaire Lodève

Samedi 06 Décembre Bal’Ivern à l’italienne à Colombières sur Orb

Dimanche 07 Décembre Soirée Populaire et Festive Camplong .

Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie

English :

Third day of the Calabrian Setmana: Bal’Ivern to the Italian, on the program

Workshops of dances, songs…. Italian meal and Baleti.

German :

Dritter Tag der kalabrischen Setmana: Bal’Ivern à à l’italienne, auf dem Programm

Tanzworkshops, Gesang….. Essen nach italienischer Art und Baleti.

Italiano :

Dopo una pausa di qualche anno, torniamo con una settimana ricca di meravigliose scoperte basate sulla cultura calabrese in tutte le sue forme.

Una settimana di festa tra Calabria e Occitania: musica, danza, gastronomia, proiezioni e incontri. Una calda immersione nelle tradizioni del Sud Italia.

Espanol :

Tercera jornada de la Setmana Calabresa: Bal’Ivern à l’italienne, en el programa

Talleres de danza, canciones…. Comida italiana y Baleti.

