La sévanaise 2026 914, route de la Bastidonne Pertuis

La sévanaise 2026
Tarif : – –
Date : Vendredi 1er mai 2026
La Sévanaise, la course emblématique de Pertuis revient le 1er mai 2026 pour la 12ème édition !
C’EST PARTI ! LA SÉVANAISE EST DE RETOUR !
Rendez-vous vendredi 1er mai 2026 au Sévan Parc Hôtel pour la 12e édition de La Sévanaise — une course nature au cœur des paysages de Pertuis, entre chemins, oliviers et panoramas sur le Luberon.
• 8 km — 15 €
• 15 km — 20 €
Dossard incluant t-shirt, collation sucrée/salée, bière, huîtres, bouteille de vin et accueil privilégié dans le parc
!
Uniquement en ligne sur SPORTIPS ou sur notre site jusqu’au 30 avril 2026 (inscriptions sur place le 1er mai uniquement s’il reste des dossards).
• Retrait des dossards 30 avril de 13h à 19h & 1er mai de 7h à 9h
• Parking sur place
• Village exposants & animations
• Ravitos sur le parcours + ravito gourmand à l’arrivée
Que vous soyez coureur confirmé ou amateur de grands espaces, La Sévanaise est avant tout un moment sportif, convivial et festif à partager !
06.66.71.15.45, mailto:lasevanaise@gmail.com
Inscription https://sportips.fr/inscription/SEVAN26 .
914, route de la Bastidonne 84120 Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
La Sévanaise, the emblematic race of Pertuis, returns on May 1, 2026 for its 12th edition!
