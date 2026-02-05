La sévanaise 2026 914, route de la Bastidonne Pertuis

La sévanaise 2026

Vendredi 1er mai 2026 de 9h à 15h. 914, route de la Bastidonne 84120 Pertuis Vaucluse

La Sévanaise, la course emblématique de Pertuis revient le 1er mai 2026 pour la 12ème édition !

C’EST PARTI ! LA SÉVANAISE EST DE RETOUR !



Rendez-vous vendredi 1er mai 2026 au Sévan Parc Hôtel pour la 12e édition de La Sévanaise — une course nature au cœur des paysages de Pertuis, entre chemins, oliviers et panoramas sur le Luberon.





• 8 km — 15 €

• 15 km — 20 €

Dossard incluant t-shirt, collation sucrée/salée, bière, huîtres, bouteille de vin et accueil privilégié dans le parc



!

Uniquement en ligne sur SPORTIPS ou sur notre site jusqu’au 30 avril 2026 (inscriptions sur place le 1er mai uniquement s’il reste des dossards).





• Retrait des dossards 30 avril de 13h à 19h & 1er mai de 7h à 9h

• Parking sur place

• Village exposants & animations

• Ravitos sur le parcours + ravito gourmand à l’arrivée

Que vous soyez coureur confirmé ou amateur de grands espaces, La Sévanaise est avant tout un moment sportif, convivial et festif à partager !



06.66.71.15.45, mailto:lasevanaise@gmail.com



Inscription https://sportips.fr/inscription/SEVAN26 .

914, route de la Bastidonne 84120 Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

La Sévanaise, the emblematic race of Pertuis, returns on May 1, 2026 for its 12th edition!

