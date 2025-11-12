La Sève de rêves Rue du Haut Bourg Saint-Berthevin

La Sève de rêves

Pour cette nouvelle Nuit de la Lecture, Le Reflet s’ouvre à de multiples propositions autour des mots, des sons et des images, en médiathèque et dans l’auditorium notamment avec une proposition originale La Sève de Rêves .

La compagnie les Mauvaises Herbes vous invite à pénétrer les rêves d’une dormeuse rendus visibles sur les murs de sa chambre.

Des présences projetées et des silhouettes vivantes en ombre, de la musique, des objets animés nous plongent dans les méandres d’un rêve, d’un cerveau qui ordonne ses souvenirs par associations d’idées, selon une logique qui nous échappe. L’irrationnel, l’absurde et la poésie prennent vie dans l’improvisation des trois artistes performeurs.

Les spectateurs visiteurs peuvent aller et venir librement dans l’auditorium pendant toute la durée de la performance, assister quelques minutes à cette proposition ou s’installer pour un long moment de rêverie éveillée.

Dans le même temps, pour cette nuit de la lecture, la médiathèque propose un moment festif avec diverses animations. .

For this year?s Nuit de la Lecture, Le Reflet is opening up to a wide range of proposals based on words, sounds and images, in the media library and auditorium, with an original proposal: La Sève de Rêves .

Für diese neue Lesenacht öffnet sich Le Reflet für zahlreiche Vorschläge rund um Worte, Klänge und Bilder, in der Mediathek und im Auditorium, insbesondere mit einem originellen Vorschlag: La Sève de Rêves (Der Saft der Träume).

Per la Nuit de la Lecture di quest’anno, Le Reflet propone un’ampia gamma di attività basate su parole, suoni e immagini, nella mediateca e nell’auditorium, tra cui un programma originale chiamato La Sève de Rêves .

Para la Nuit de la Lecture de este año, Le Reflet propone un amplio abanico de actividades basadas en la palabra, el sonido y la imagen, en la mediateca y el auditorio, incluido un programa original llamado La Sève de Rêves .

