La Shattarena – Tropical vibes Party à La Bellevilloise !! La Bellevilloise Paris

La Shattarena – Tropical vibes Party à La Bellevilloise !! La Bellevilloise Paris samedi 6 septembre 2025.

La Shattarena – Tropical vibes Party à La Bellevilloise !! La Bellevilloise Paris Samedi 6 septembre, 23h00 10/12/15€

Soirée muy caliente ambiance Tropical Sound-System pour un voyage torride vers les Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube !

★|★▬▬▬▬ LA SHATTARENA #2 ▬▬▬▬★|★

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ TWERK II PERREO II TROPICAL ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

◆ CARIBBEAN ◆ LATINO ◆ AFRO ◆ BRAZIL ◆

#shatta #dancehall #konpa #caribbean #afro

#reggaeton #bailefunk #najja #brazil #amapiano

#urbantropical #afrobeats #afropop #afrolatino

۞ 6 SEPT. ۞ LA BELLEVILLOISE (Paris 20) ۞

۞۞۞ 23H-6H ۞۞۞ PAF : 10/12/15€ ۞۞۞

Samedi 6 SEPTEMBRE fuego tropical all night long avec LA SHATTARENA vol. #2 !!

Soirée muy caliente ambiance Tropical Sound-System pour un voyage torride vers les Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube ! ☀️

Après le SOLD OUT de l’édition de juin, RDV à LA BELLEVILLOISE (Paris 20) de 23h jusqu’à 6h avec 2 salles et 2 ambiances pour se plonger dans les sonorités URBAN TROPICAL VIBES avec du shatta, dancehall, bouyon, kompa et afro vibes dans la salle 1 aux musiques latino, reggaeton, afrobeats, brazil et baile funk ou amapiano dans la salle 2 ! ✨

LA BELLEVILLOISE, 19-21 rue Boyer – Paris 20

6 SEPT. 23H-6H ▦ CLUB & FORUM

PAF : 10€ prévente (+ frais de gestion)

[https://shotgun.live/events/la-shattarena-2](https://shotgun.live/events/la-shattarena-2)

Sur place : 12€ av. minuit // 15€ après minuit

▲▼ CLUB & FORUM ~ 2 ESPACES ~ 2 AMBIANCES ▲▼

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

❉|❉ LINE UP ❉|❉

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

◭ SALLE 1 ◭

SHATTA / DANCEHALL / BOUYON / KONPA / AFRO / CARIBBEAN

★ LE MOS COLLECTIF ★

Le MOS c’est un melting pot musical, la force du collectif c’est que chacun apporte sa touche et ses inspirations.

Aux platines retrouvez :

Ismo : Le maître du Sound System Shatta / Bouyon ambiance Carnaval t’es pas prêt.

Varela et Daddy : Ambassadeurs des rythmes Afrobeats, influencés par leurs origines capverdiennes.

Tuffi : Le nouveau talent aux playlists remplies de pépites musicales.

Narcis : Virtuose de l’électronique, Afrobeat, Ragga, Hip-hop et musiques latines.

Djanou, Terry et Titvnn : Experts de tous les styles, prêts à enflammer la foule avec leurs sets dynamiques et leurs scratchs de folie.

► [https://www.instagram.com/le.mos](https://www.instagram.com/le.mos)

► [https://www.facebook.com/lemosmusic](https://www.facebook.com/lemosmusic)

► [https://youtu.be/O3LypOFaK9M](https://youtu.be/O3LypOFaK9M)

► [https://soundcloud.com/mix-on-sunday-mos](https://soundcloud.com/mix-on-sunday-mos)

◭ SALLE 2 ◭

REGGAETON / BAILE FUNK / LATINO / AMAPIANO / AFROBEATS

★ GHOST NEBULA ★

Ghost nebula est un producer, fingerdrummer, ingenieur-son, dj et artiste visuel basé à Paris.

Fondateur de la soirée tropical cruiser, il a dernièrement participé au lancement de l’iffac à l’hôtel mona bismarck à paris, partagé l’affiche avec entre autres major league, hyena, sun el musician, leftwing & kody lors du rafiki virtual festival(ouganda), sans oublier l’ouverture du festival afropunk paris, la vitra summer party lors du artbasel, le festival des createurs en mouvement aux côtés de mo laudi, le n.O.R.E birthday bash au mona lisa paris…

Toujours à l’avant-garde, il imagine et propose lors de ses performances, avec ses 2 mpc live, une vision futuriste des musiques sub-tropicales, entre afro-electro, afro-tech, afro-house, baile funk & amapiano.

Un single extrait de son premier album solar system lp sera prochainement disponible.

► www.instagram.com/ghostnebulah

► www.youtube.com/watch?v=dwwgam6djly

★ DJ CUCURUCHO ★

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre. Showcase au Womex 2013.

► [https://www.instagram.com/djcucurucho_tonigroova](https://www.instagram.com/djcucurucho_tonigroova)

► [https://www.facebook.com/djcucurucho](https://www.facebook.com/djcucurucho)

► [http://www.soundcloud.com/musicasmigratorias](http://www.soundcloud.com/musicasmigratorias)

► [http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias](http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias)

★ GROOVALIZACION DJs ★

Groovalizacion est un collectif de DJs, journalistes et activistes culturels du monde entier dont les podcasts et Dj sets mettent en évidence les dernières tendances mondiales de musique urbaine et explorent leurs racines locales de l’Afrique à l’Amérique Latine en passant par le Monde Arabe, les Caraïbes ou la Méditerranée. Le collectif et leur web-radio a été créé en 2008 pour promouvoir des rencontres culturelles et l’expérimentation à travers les global grooves. Welcome to the Groovalizacion era amigos !!

► [https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio/](https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio/)

► [https://www.groovalizacion.org](https://www.groovalizacion.org)

► [https://www.mixcloud.com/Groovalizacionradio](https://www.mixcloud.com/Groovalizacionradio)

► [https://soundcloud.com/groovalizacion](https://soundcloud.com/groovalizacion)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

❉|❉ INFOS ❉|❉

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

LA BELLEVILLOISE

19-21 rue Boyer – Paris 20

Ⓜ️ Ménilmontant & Gambetta

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-06T23:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-06T23:59:00.000+02:00

1

https://shotgun.live/events/la-shattarena-2

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer – Paris 20 Quartier du Père-Lachaise Paris 75020 Paris