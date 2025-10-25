La Shattarena – Tropical vibes Party ! La Bellevilloise Paris

La Shattarena – Tropical vibes Party ! La Bellevilloise Paris samedi 25 octobre 2025.

Rendez-vous au Dock B à Pantin de 23h jusqu’à 6h avec 2 salles et 2 ambiances pour se plonger dans les sonorités URBAN TROPICAL VIBES avec du shatta, dancehall, bouyon, kompa et afro vibes dans la salle 1 aux musiques latino, reggaeton, afrobeats, brazil et baile funk ou amapiano dans la salle 2 !

2 SALLES ~ 2 AMBIANCES

– SALLE 1

SHATTA / DANCEHALL / BOUYON / KONPA / AFRO / CARIBBEAN

LE MOS COLLECTIF

– SALLE 2

REGGAETON / BAILE FUNK / LATINO / AMAPIANO / AFROBEATS

GHOST NEBULA

DJ CUCURUCHO

GROOVALIZACION DJs

Vendredi 24 octobre, fuego tropical all night long avec LA SHATTARENA ! Soirée muy caliente ambiance Tropical Sound-System pour un voyage torride vers les Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube !

Le vendredi 24 octobre 2025

de 23h00 à 06h00

payant

De 10 à 15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer 75020 Paris

https://www.facebook.com/events/788091947257474/