La Shattarena – Urban Tropical vibes Party ! Dock B Pantin Pantin samedi 20 décembre 2025.
Rendez-vous au Dock B à Pantin de 23h jusqu’à 6h avec 2 salles et 2 ambiances pour se plonger dans les sonorités URBAN TROPICAL VIBES avec du shatta, dancehall, bouyon, kompa et afro vibes dans la salle 1 aux musiques latino, reggaeton, afrobeats, brazil et baile funk ou amapiano dans la salle 2 !
2 COLLECTIFS ~ 2 AMBIANCES– SALLE 1
LE MOS COLLECTIF
SHATTA / DANCEHALL / BOUYON / KONPA / AFRO / CARIBBEAN
BAL TROPICAL DE PANAME & GROOVALIZACION DJs
REGGAETON / BAILE FUNK / LATINO / AMAPIANO / AFROBEATS
samedi 20 décembre, fuego tropical all night long avec LA SHATTARENA ! Soirée muy caliente ambiance Tropical Sound-System pour un voyage torride vers les Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube !
Le samedi 20 décembre 2025
de 23h30 à 06h00
payant
De 5 à 15 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Dock B Pantin 1 Place de la Pointe 93500 Pantin
https://www.facebook.com/events/770738999350546