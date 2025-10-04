La Shoah en bas de chez soi : conférence avec Sarah Gensburger et Maël Le Noc. Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

La Shoah en bas de chez soi : conférence avec Sarah Gensburger et Maël Le Noc. Bibliothèque Marguerite Audoux Paris samedi 4 octobre 2025.

Le gymnase Japy, le Vélodrome

d’Hiver et le camp de Drancy, à Paris et sa région, la Shoah est aujourd’hui

incarnée dans des lieux. Pourtant, c’est tout l’espace parisien qui a été le

témoin des persécutions et des arrestations. Étudier ces dernières à l’échelle

d’un quartier dessine un autre récit, et notamment celui de relations de

voisinage jusqu’ici méconnues. Les interventions de Maël Le Noc et Sarah

Gensburger s’appuient sur des recherches récentes pour saisir autrement

l’histoire de la Shoah, ici à l’échelle du 3ème arrondissement.

Sarah Gensburger est

sociologue de la mémoire et historienne de la Shoah à Paris. Elle a publié

plusieurs ouvrages sur la spoliation des Juifs à Paris dont Images d’un

pillage. Album de la spoliation des Juifs à Paris (Textuel, 2010) et, avec

Isabelle Backouche et Eric Le Bourhis, Appartements témoins. La spoliation des

locataires juifs à Paris, 1940-1944 (La Découverte, 2025). Sarah Gensburger est

actuellement directrice de recherche au CNRS à Sciences Po Paris.

Maël Le Noc est

géographe. Il est l’auteur d’une thèse sur les dimensions spatiales de la

persécution des Juifs dans le cas de deux quartiers administratifs du troisième

arrondissement : les quartiers Arts-et-Métiers et Enfants-Rouges. Il a publié

de nombreux articles scientifiques parmi lesquels « Présences, proximités et disparitions. Une

approche spatiale de la persécution des Juifs à Paris 1940-1944 » dans la

revue Histoire Urbaine 62, 2021, p. 15-36. Maël

Le Noc est actuellement chercheur post-doctorant à l’EHESS.

En partenariat avec l’association Histoire et Mémoire, la bibliothèque reçoit Maël Le Noc et Sarah Gensburger.

À partir de leurs recherches, ils montreront comment l’histoire de la Shoah peut être lue à l’échelle d’un quartier, le 3ᵉ arrondissement, révélant des persécutions, des arrestations mais aussi des relations de voisinage jusqu’ici méconnues.

Le samedi 04 octobre 2025

de 18h00 à 19h30

gratuit

Sur place et au 01 44 78 55 20

Public adultes.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

