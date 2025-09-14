La Sierentzoise Sierentz

En vous inscrivant, vous faites un don pour soutenir la lutte contre le cancer dans notre région ! Chaque don est entièrement reversé à la ligue. Pour partager un moment unique seul(e) ou à plusieurs, constituez votre équipe. C’est plus convivial et motivant ! Possibilité d’inscrire plusieurs personnes sous le même nom. Deux tarifs adultes proposés avec ou sans T-shirt. (même édition qu’en 2024) et deux distances différentes (5 et 10km). Animations et restauration sur place. .

Rue Hochkirch Sierentz 68510 Haut-Rhin Grand Est

