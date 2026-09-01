La Sierentzoise Sierentz
dimanche 27 septembre 2026 · Sierentz
Informations pratiques
Sierentz
La Sierentzoise
Rue Hockirch Sierentz Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 14:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Enfilez vos baskets et rendez-vous à Sierentz pour une journée placée sous le signe du sport, de la convivialité et de la solidarité ! Que vous soyez amateur de course, adepte de la marche ou simplement à la recherche d’un moment convivial à partager, chacun peut participer à son rythme.
Parcours pour tous les niveaux, animations et ambiance chaleureuse sont au rendez-vous, avec en plus une belle cause à soutenir puisque les bénéfices sont reversés à la Ligue contre le cancer. Une façon sportive et solidaire de profiter de la journée ! .
Rue Hockirch Sierentz 68510 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 51 11 mairie@mairie-sierentz.fr
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English :
L’événement La Sierentzoise Sierentz a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue