Informations pratiques

Sierentz

La Sierentzoise

Rue Hockirch Sierentz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 14:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Enfilez vos baskets et rendez-vous à Sierentz pour une journée placée sous le signe du sport, de la convivialité et de la solidarité ! Que vous soyez amateur de course, adepte de la marche ou simplement à la recherche d’un moment convivial à partager, chacun peut participer à son rythme.

Parcours pour tous les niveaux, animations et ambiance chaleureuse sont au rendez-vous, avec en plus une belle cause à soutenir puisque les bénéfices sont reversés à la Ligue contre le cancer. Une façon sportive et solidaire de profiter de la journée ! .

Rue Hockirch Sierentz 68510 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 51 11 mairie@mairie-sierentz.fr

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English :

L’événement La Sierentzoise Sierentz a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue