La sieste cosmique de Marc de Blanchard Mucem Marseille 2e Arrondissement

La sieste cosmique de Marc de Blanchard

Dimanche 10 août 2025 à partir de 11h et à partir de 16h. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Vivez une aventure spatiale unique ! Un voyage musical et cinématique au ralenti sur disques vinyle, mené par un VDGJ (Vidéo Disque Gourou Jockey).Enfants

Tout public à partir de 3 ans

L’Armada Productions Marc de Blanchard musique et arts visuels



Confortablement installé dans un décor hypnotique en apesanteur, visitez des contrées lointaines où le pied de l’Homme n’a encore jamais posé l’oreille.

Grâce à un savant alliage de musiques de films, de collages sonores, d’extraits de dialogues et autres interludes narratifs, nul besoin de vaisseau spatial ! Les ondes sonores seront votre unique moyen de transport.



Petits ou grands enfants, décollez hors du temps et ouvrez votre esprit pour vivre un véritable rêve éveillé. .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 35 13 13 contact@mucem.org

English :

Experience a unique space adventure! A musical and cinematic journey in slow motion on vinyl records, led by a « VDGJ » (Video Disk Guru Jockey).

German :

Erleben Sie ein einzigartiges Weltraumabenteuer! Eine musikalische und filmische Zeitlupenreise auf Vinyl-Schallplatten, angeführt von einem « VDGJ » (Video Disque Guru Jockey).

Italiano :

Vivete un’avventura spaziale unica! Un viaggio musicale e cinematografico al rallentatore su dischi in vinile, guidato da un « VDGJ » (Video Disc Guru Jockey).

Espanol :

¡Viva una aventura espacial única! Un viaje musical y cinematográfico a cámara lenta en discos de vinilo, conducido por un « VDGJ » (Video Disc Guru Jockey).

