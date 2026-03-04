La Sinfonietta de Genève, Espace Madeleine – Temple ouvert, Genève
La Sinfonietta de Genève, Espace Madeleine – Temple ouvert, Genève dimanche 15 mars 2026.
La Sinfonietta de Genève Dimanche 15 mars, 17h00 Espace Madeleine – Temple ouvert
Entrée libre – collecte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-15T17:00:00+01:00 – 2026-03-15T19:00:00+01:00
Fin : 2026-03-15T17:00:00+01:00 – 2026-03-15T19:00:00+01:00
La Sinfonietta de Genève
Direction: Yann Kerninon
Domenico Cimarosa, Il matrimonio segreto: Ouverture
Giacomo Puccini, Adagetto
Gioachino Rossini, Guillaume Tell: Pas de six
Pietro Macagni, Cavalleria rusticana: Intermezzo
Felix Mendelssohn, Symphonie n°4 «Italienne»
Espace Madeleine – Temple ouvert Rue de la Madeleine 15 Genève 1204 Cité Genève [{« type »: « email », « value »: « info@sinfoniettageneve.ch »}] [{« link »: « http://www.sinfoniettageneve.ch/ »}]
Concert Cimarosa, Puccini, Rossini, Mascagni, Mendelssohn. Yann Kerninon – direction. Temple de la Madeleine, dimanche 15 mars, 17h.
DR