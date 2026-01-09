La Singular Tropique Cumbia Salsa Merengue Latté Marseille 2e Arrondissement

La Singular Tropique Cumbia Salsa Merengue

Samedi 7 mars 2026 à partir de 21h30. Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-07 21:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

On vous donne rendez-vous pour un cocktail musical épicé y caliente au cœur du Panier. L’occasion de danser et de se défouler !

Alors viens danser la CUMBIAAA , la SALSAAA, le MERENGUEEE et pluss !

Prêt.e.s à tout donner sur la piste ? Le Latté Club accueille La Singular Tropique.

La Singular Tropique c’est un groupe atypique de cumbia; le mélange parfait entre chilien-argentin, colombiens! Tropical et festif, la ST propose un répertoire afro-latino-américain en format quintet, avec ses percussions brûlantes, son clavier dansant, salsero , son ensemble de saxo (ténor et soprano) et trompette frénétique, sa basse entraînante et ses voix et chœurs éclatants. La ST rend son public “loco-loco” pour faire la fiesta !

Marseillais d’adoption, la ST vous invite à déguster leur cocktail musical super épicé et enflammé de sabor latino !



Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective ! Notre chef vous concocte de bons petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour le concert seul, la réservation n’est pas nécessaire. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (www.lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20). .

Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 33 19 20 latteclubevent@gmail.com

English :

Join us for a spicy and caliente musical cocktail in the heart of Panier. A chance to dance and let off steam!

Come and dance the CUMBIAAA , the SALSAAA, the MERENGUEEE and more!

