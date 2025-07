La Sioule en fête Concerts Gratuits Saint-Pourçain-sur-Sioule

La Sioule en fête Concerts Gratuits Saint-Pourçain-sur-Sioule samedi 5 juillet 2025.

La Sioule en fête Concerts Gratuits

à L’île de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2025-07-05 18:30:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

La Sioule en Fête propose une soirée de concerts gratuits. Dès 18h30, le Jazz Club Saint-Pourcinois ouvrira la soirée. À 21h, le groupe Le Zinzin prendra le relais pour une expérience musicale unique et festive.

à L’île de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73

English :

Sioule en Fête offers an evening of free concerts. Starting at 6.30pm, the Saint-Pourcinois Jazz Club will open the evening. At 9pm, the group Le Zinzin takes over for a unique and festive musical experience.

German :

La Sioule en Fête bietet einen Abend mit kostenlosen Konzerten. Ab 18:30 Uhr wird der Jazz Club Saint-Pourcinois den Abend eröffnen. Um 21 Uhr übernimmt die Gruppe Le Zinzin den Taktstock für ein einzigartiges und festliches Musikerlebnis.

Italiano :

Sioule en Fête propone una serata di concerti gratuiti. Dalle 18.30, il Saint-Pourcinois Jazz Club aprirà la serata. Alle 21.00, il gruppo Le Zinzin si esibirà per un’esperienza musicale unica e festosa.

Espanol :

Sioule en Fête ofrece una velada de conciertos gratuitos. A partir de las 18.30 h, el Club de Jazz Saint-Pourcinois abrirá la velada. A las 21:00, el grupo Le Zinzin tomará el relevo para una experiencia musical única y festiva.

