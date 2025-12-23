La SKI 25, Chapelle-des-Bois

La SKI 25

Venez faire un maximum de tours en ski pendant 25h course en relais par équipe de 3 à 10 coureurs.

Si toi aussi tu es nostalgique de passer le relais à ton collègue sur la piste de danse à 3h du matin ou que tu as toujours entendu parler de la Ski24 avec des étoiles dans les yeux, tu sais ce qu’il te reste à faire !

NOUVEAUTÉS 2026

KINDER SKI25 une course pour les petits, en relais de 3 à 5 coureurs jusqu’à 15 ans. Les enfants de moins de 7ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Format 12h-00h après le succès de la formule de l’année dernière, on garde le format midi-minuit afin que tout le monde profite à 100% de la bringue d’après course !

Cette année nous reversons 1€/inscription à l’association APACHE EVASION, qui promeut l’accès au sport pour les personnes en situation de handicap

On vous prépare de belles surprises et des nouvelles animations alors soyez au rendez vous !

Bar et restauration sur place.

Bal et animations. .

Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

