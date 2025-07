La Slamoconférence Rue de Tréguier Plouguiel

La Slamoconférence Rue de Tréguier Plouguiel samedi 12 juillet 2025.

La Slamoconférence

Rue de Tréguier Bourg de Plouguiel Plouguiel Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-12 20:00:00

fin : 2025-07-12 21:30:00

2025-07-12

La Slamoconférence, ça commence et ça termine avec du slam performé. Entre les deux, à grand renfort d’illustrations et d’extraits sonores, ça raconte, à partir d’entretiens avec les pionniers.ères de cette pratique et de la lecture digérée de centaines de pages sur le sujet, ça raconte une pratique artistique interactive partagée par une communauté de besogneux et besogneuses de la futilité de tous âges et de tous horizons; communauté en permanente expansion. .

Rue de Tréguier Bourg de Plouguiel Plouguiel 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 42 49 26

