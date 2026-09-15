La Smala de Marseille — Accrorap x La Society Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

La Smala de Marseille — Accrorap x La Society

Vendredi 18 septembre 2026 de 19h à 23h59.

Samedi 19 septembre 2026 de 18h à 0h.

18h Petit Plateau (performance) · 20h Grandes Tables (showcases) · 21h Grandes Tables (bal méditerranéen) · 23h Grandes Tables (after). Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18 23:59:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

Initiée par Accrorap, la Smala de Marseille réunit une vingtaine d’artistes méditerranéens (danse, musique, rap). Le 19/09 dès 18h à la Friche : performance de Kader Attou, showcases rap, bal méditerranéen… dans le cadre de la programmation de La Society.

Initiée par la compagnie Accrorap, la Smala de Marseille est l’aboutissement de trois années de rencontres et d’ateliers chorégraphiques avec des artistes de la Méditerranée : du Maroc à la Tunisie, de la Grèce à l’Égypte, de Chypre à l’Algérie, danse, musique et récits s’y croisent pour partager les émotions, faire circuler les singularités et pour inventer des langages communs.



Pendant une semaine à Marseille, ce laboratoire vivant réunit une vingtaine d’artistes issus de ces différentes constellations pour créer et rencontrer les publics.



Vendredi 18 septembre, 19h — Place des Horizons



Faire corps en Méditerranée : Conversation dansée animée par Maria Daïf



Avec Smala, des artistes traversent la Méditerranée et se confrontent à d’autres histoires, d’autres pratiques, d’autres regards. Le temps d’une soirée, conversations, vidéos et solos dansés montrent comment le hip-hop et la danse deviennent des espaces de transmission et de dialogue.→ Entrée libre sur réservation







La soirée du 19 septembre en constitue le temps fort, avec une performance artistique unique portée par Kader Attou, suivie d’un bal méditerranéen et de concerts aux Grandes Tables, dans le cadre de la programmation de La Society.



18h – Petit plateau — Performance chorégraphique Direction Kader Attou. Cette performance inédite donne corps aux échanges et expérimentations vécus durant la semaine de résidence, révélant une écriture chorégraphique née du dialogue entre les artistes des différentes constellations Smala. Entrée : 12€ — sur réservation : https://www.helloasso.com/associations/accrorap/evenements/restitution-des-labos-smala/widget-vignette



20h – Grandes Tables — Showcases / ApollonTheOne • Hakis (Live rap) Salem Ifrik, alias ApollonTheOne, est un artiste, auteur-compositeur et producteur originaire de Kouba. À travers son rap, il explore l’identité, le vécu, les tensions sociales et l’introspection, entre poésie et écriture directe. Originaire d’Annaba, Hakis est rappeur, auteur-compositeur, interprète et ingénieur. Avec son projet Marlboro Bled, il aborde la résilience, l’identité et le dépassement de soi, mêlant écriture percutante et authenticité. Showcases présentés dans le cadre du programme de résidence BAYA, en partenariat avec la Cité internationale des arts de Paris, la Friche la Belle de Mai et l’AMI. Entrée libre



21h – Grandes Tables — Bal méditerranéen DJ Jikay x Pan-J x artistes associés. Un bal où les sons de la Méditerranée se frottent aux rythmes hip-hop, pour une danse collective jusqu’à la nuit. Entrée libre



23h – Grandes Tables — After Radio Grenouille x La Society x Room 95 Scène hip-hop tunisoise : live, danse et DJ sets. Des sons qui traversent la mer et font bouger les lignes. Entrée libre



Lieu : Petit Plateau (pour la performance de 18h) – Espace Les Grandes Tables (pour le concert/showcase/bal/after)



Dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 26 78 12 50 cieaccrorap@gmail.com

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English :

Launched by Accrorap, Marseille’s « Smala » brings together about twenty Mediterranean artists (dance, music, rap). On September 19 at 6 p.m. at La Friche: a performance by Kader Attou, rap showcases, a Mediterranean dance party… as part of La Society’s program.

L’événement La Smala de Marseille — Accrorap x La Society Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille