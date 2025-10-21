La SNSM vous ouvre ses portes ! Bénodet

À l’occasion des Semaines du Tourisme Économique et des Savoir-Faire, les bénévoles de la SNSM vous proposent une visite pour découvrir leurs missions de sauvetage en mer et de prévention sur le littoral.

Les visiteurs pourront ainsi découvrir leurs techniques d’assistance et approcher les deux vedettes de la station (Da Viken et SR SNS674).

Local SNSM Port de plaisance, face à la capitainerie, Bénodet.

Visites les 21 octobre (à 10h30 et à 14h30), 24 octobre (10h30), 25 octobre (10h30 et 14h30) et 31 octobre (10h30).

Sur réservation 6 à 12 personnes Durée 1h30. .

Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 57 00 14

