La Sociale Vive la sécu ! Joué-lès-Tours

La Sociale Vive la sécu !

28 Rue de Chambord Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13 14:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Le Centre social Inter’Val Vallée Violette vous invite à la projection du documentaire La Sociale retraçant l’histoire de la Sécurité sociale. La projection sera suivie d’un débat.

28 Rue de Chambord Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

The Centre social Inter’Val Vallée Violette invites you to a screening of the documentary La Sociale , retracing the history of Social Security. The screening will be followed by a debate.

