La Sociale Vive la sécu ! Joué-lès-Tours vendredi 13 février 2026.
28 Rue de Chambord Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Vendredi 2026-02-13 14:30:00
Le Centre social Inter'Val Vallée Violette vous invite à la projection du documentaire La Sociale retraçant l'histoire de la Sécurité sociale. La projection sera suivie d'un débat.
The Centre social Inter'Val Vallée Violette invites you to a screening of the documentary La Sociale , retracing the history of Social Security. The screening will be followed by a debate.
