La société AROMA-ZONE vous accueille AROMA-ZONE Cabrières-d’Avignon

La société AROMA-ZONE vous accueille Mercredi 19 novembre, 14h30 AROMA-ZONE Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T14:30:00+01:00 – 2025-11-19T16:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T14:30:00+01:00 – 2025-11-19T16:00:00+01:00

Fondée en 1999, AROMA-ZONE est une entreprise pionnière de la cosmétique naturelle et DIY. Installée depuis 2005 à Cabrières-d’Avignon, elle y regroupe ses laboratoires, son centre de production et de recherche.

Spécialisée dans les huiles essentielles, les soins naturels et les cosmétiques maison, elle propose plus de 2 000 références.

Elue 2ème marque préférée des Français, son succès repose sur la qualité, la transparence, l’innovation et un lien fort avec les producteurs et les consommateurs. Aujourd’hui, AROMA-ZONE est un acteur majeur de la beauté écoresponsable en France.

AROMA-ZONE 1366 route de Gordes, 84220 Cabrières d’Avignon Cabrières-d’Avignon 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/TV4QgE1sJb »}]

