La société française face au racisme depuis 1945 – Débat’Cité #22 Fonds documentaire Tissé Métisse Nantes samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Accès libre Tout public

Avec l’historien Yvan Gastaut de l’Université Côte d’Azur. A la sortie de la Seconde Guerre mondiale et du Gouvernement de Vichy, la France tente de surmonter les discriminations à l’ère de la modernisation et du boom industriel. Mais la question du racisme va resurgir à travers la Guerre d’Algérie, la gestion des travailleurs immigrés et les échos des conflits internationaux. C’est l’histoire de la prise de conscience des formes d’intolérance dans la société française de la Ve République que cette conférence propose de mettre en lumière. Seront abordés les mobilisations antiracistes, les enjeux de mémoires au début des années 1980 et le succès de la « Marche pour l’égalité et contre le racisme », jusqu’aux vicissitudes des années 2000 autour de l’antisémitisme et du rejet de l’islam.

Fonds documentaire Tissé Métisse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 74 75 13 https://fondsdoc.tisse-metisse.org/ 0240747513 https://fondsdoc.tisse-metisse.org