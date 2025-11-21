La société ISOVATION vous accueille ISOVATION Avignon

La société ISOVATION vous accueille ISOVATION Avignon vendredi 21 novembre 2025.

La société ISOVATION vous accueille Vendredi 21 novembre, 09h00 ISOVATION Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T09:00:00 – 2025-11-21T12:00:00

Fin : 2025-11-21T09:00:00 – 2025-11-21T12:00:00

Fondée en 1990, ISOVATION est une entreprise innovante spécialisée dans les emballages isothermes pour les secteurs de la santé et de l’agroalimentaire.

Basée à Avignon, elle conçoit, teste et fabrique en France des solutions sur mesure, performantes et respectueuses de la chaîne du froid.

Les élèves du Collège Anselme Mathieu viennent à la rencontre de cette entreprise et de ses équipes afin de découvrir la richesse de ces métiers.

ISOVATION 605 rue Petit mas, Avignon Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « lneri@vaucluse.cci.fr »}]

Des entreprises emblématiques du Vaucluse ouvrent leurs portes et vous accueillent, venez à leur rencontre – APTUNION