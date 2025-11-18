La société LASSARAT Moissy Cramayel recrute des CHEFS / CHEFFES D’ÉQUIPE PEINTURE INDUSTRIELLE Agence Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple

La société LASSARAT Moissy Cramayel recrute des CHEFS / CHEFFES D’ÉQUIPE PEINTURE INDUSTRIELLE Mardi 18 novembre, 08h15 Agence Savigny-le-Temple Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:15:00 – 2025-11-18T11:00:00

Fin : 2025-11-18T08:15:00 – 2025-11-18T11:00:00

Participez à notre session de recrutement pour rencontrer la Société LASSARAT et découvrir le poste de CHEF / CHEFFE D’ÉQUIPE PEINTURE INDUSTRIELLE ( H/F)

Accueil et présentation : présentation de la société LASSARAT et du poste à pourvoir Cette présentation se poursuivra par des entretiens individuels. N’oubliez pas de venir avec votre CV à jour.

Agence Savigny-le-Temple 77176 Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple 77176 Seine-et-Marne Ile-de-France

