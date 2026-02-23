La société ukrainienne après 4 ans de guerre Bar Le Grattoir Gérardmer
La société ukrainienne après 4 ans de guerre Bar Le Grattoir Gérardmer jeudi 5 mars 2026.
La société ukrainienne après 4 ans de guerre
Bar Le Grattoir 11 Boulevard Kelsch Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Jeudi Jeudi 2026-03-05 20:00:00
fin : 2026-03-05
2026-03-05
Le public est invité à participer et à donner sa vision de ce conflit. Le débat sera animé par Anne Le Huérou, spécialiste des conflits armés dans l’espace post-soviétique.Adultes
Bar Le Grattoir 11 Boulevard Kelsch Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 7 77 80 17 04 e.grattoir@gmail.com
English :
The public is invited to take part and give its vision of this conflict. The debate will be moderated by Anne Le Huérou, a specialist in armed conflicts in the post-Soviet space.
L’événement La société ukrainienne après 4 ans de guerre Gérardmer a été mis à jour le 2026-02-23 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES