La soeur de Jésus-Christ – 11/9, Kursaal Hellemmes, Lille
vendredi 11 septembre 2026 · Kursaal Hellemmes · Lille
Informations pratiques
La soeur de Jésus-Christ – 11/9 Vendredi 11 septembre, 20h30 Kursaal Hellemmes Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T20:30:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T20:30:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00
Maria, jeune fille du Sud de l’Italie, traverse résolument son village, un pistolet chargé à la main. Très vite, toute la population se met à la suivre, entre curiosité, inquiétude et émoi…
Mais qu’a-t-elle donc en tête ? Et que va-t-il se passer ?
Une pièce forte et singulière à découvrir dans le cadre du Festival de théâtre amateur du Nord.
Tarifs : 5 € et 10 €
Entrée gratuite pour les moins de 13 ans
Tarif réduit pour les 13-21 ans, étudiants, seniors de plus de 60 ans et demandeurs d’emploi.
Retrouvez toute la programmation sur festival.fncta-hdf.fr
Kursaal Hellemmes 135 rue Roger Salengro lille Lille 59000 Hellemmes Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://festival.fncta-hdf.fr »}]
Venez assister à une représentation de la pièce d’Oscar De Summa,La soeur de Jésus-Christ, par la Cie L’Escapade, le vendredi 11 septembre à 20h30.
©Pina Trunzo
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