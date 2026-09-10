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La soeur de Jésus-Christ – 11/9, Kursaal Hellemmes, Lille

vendredi 11 septembre 2026 · Kursaal Hellemmes · Lille

La soeur de Jésus-Christ – 11/9, Kursaal Hellemmes, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Kursaal Hellemmes
Adresse
135 rue Roger Salengro lille
Ville
59000 Lille
Département
Nord

La soeur de Jésus-Christ – 11/9 Vendredi 11 septembre, 20h30 Kursaal Hellemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T20:30:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T20:30:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

Maria, jeune fille du Sud de l’Italie, traverse résolument son village, un pistolet chargé à la main. Très vite, toute la population se met à la suivre, entre curiosité, inquiétude et émoi…
Mais qu’a-t-elle donc en tête ? Et que va-t-il se passer ?
Une pièce forte et singulière à découvrir dans le cadre du Festival de théâtre amateur du Nord.
Tarifs : 5 € et 10 €
Entrée gratuite pour les moins de 13 ans
Tarif réduit pour les 13-21 ans, étudiants, seniors de plus de 60 ans et demandeurs d’emploi.
Retrouvez toute la programmation sur festival.fncta-hdf.fr

Kursaal Hellemmes 135 rue Roger Salengro lille Lille 59000 Hellemmes Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://festival.fncta-hdf.fr »}]
Venez assister à une représentation de la pièce d’Oscar De Summa,La soeur de Jésus-Christ, par la Cie L’Escapade, le vendredi 11 septembre à 20h30.

©Pina Trunzo

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