La Sœur du Grec au théâtre municipal de Nogent-sur-Seine

1 avenue Pasteur Nogent-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Samedi 21 Mars 2026 à 20h30

La Sœur du Grec pièce d’Eric Delcourt

Nous sommes un soir du 31 décembre, dans un appartement loué aux Menuires. Mais comment passer un réveillon tranquille quand on cherche un titre pour son bouquin, que sa compagne est au bord de l’explosion, qu’un couple prétend avoir loué le même appartement, qu’un ami psy arrive en pleine dépression ? Sans compter, bien évidemment, le petit grain de sable qui vient enrayer une machine déjà fragile. On ne vous en dit pas plus ! La suite de leurs drôles de vacances sera partagée entre le public et la troupe.

Au profit de la Croix Rouge ! 10 .

1 avenue Pasteur Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 6 77 88 04 10 https://www.nogentsurseine.fr/associations/theatre-la-soeur-du-grec

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Sœur du Grec au théâtre municipal de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise