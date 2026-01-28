LA SOIE AVANT LES FILATURES Moissac-Vallée-Française

LA SOIE AVANT LES FILATURES

L’équipe de La biblio du clocher vous propose d’assister à une conférence de Nelly Duret, autrice et historienne des Cévennes, sur ‘la soie avant les filatures’, présentation basée sur sa dernière publication, La fabuleuse histoire de la soie en Cévennes (éd. Alcide, 2025). La rencontre sera suivie d’un temps d’échange et d’un pot de l’amitié.

La rencontre sera suivie d’un temps d’échange et d’un pot de l’amitié.

Venez partager avec nous ce moment de découvertes et de convivialité. .

The La biblio du clocher team invites you to attend a talk by Nelly Duret, author and historian of the Cévennes, on ?silk before the spinning mills?, based on her latest publication, La fabuleuse histoire de la soie en Cévennes (éd. Alcide, 2025). The meeting will be followed by a time of exchange and a friendly drink.

