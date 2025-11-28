LA SOIRÉE AVAIT SI BIEN COMMENCÉ – THEATRE DE PASSY – PARIS Paris

LA SOIRÉE AVAIT SI BIEN COMMENCÉ Début : 2025-12-31 à 21:00. Tarif : – euros.

LA SOIRÉE AVAIT SI BIEN COMMENCÉ4 amis, 2 couples, 1 anniversaire… beaucoup de surprises ! En amour comme en amitié, un petit mensonge peut-il tout faire basculer ?Ce soir, Paul-Antoine fête ses 40 ans. Sa femme, Agnès et ses amis lui ont préparé un anniversaire surprise qui va s’avérer bien plus surprenant que prévu… entre mensonges, trahisons et révélations, la soirée va prendre une tournure étonnante. Et s’ils allaient tous trop loin ? Leur amitié survivra-t-elle à cette soirée haute en couleur ?Auteur : de Sophie DEPOOTER et Thibaut de LUSSYMetteur en scène : Guillaume MÉLANIEComédiens : Enora MALAGRÉ, Thibaut de LUSSY, Sophie GOUILLON et Nicolas AUDEBAUDDurée du spectacle : 1h30

THEATRE DE PASSY – PARIS 95, RUE DE PASSY 75016 Paris 75