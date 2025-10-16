La soirée de la réparation La recyclerie Orgelet
La recyclerie 5 Rue de l’Église Orgelet Jura
Début : 2025-10-16 17:00:00
fin : 2025-10-16 19:00:00
2025-10-16
Soirée réparation le 16 octobre de 17h à 19h à la recyclerie d’Orgelet.
Dans le cadre des Journées Nationales de la Réparation, un super répare-café est proposé. Les réparateurs vous accueillent toute la soirée pour vous aider à réparer.
Vous pouvez venir avec vos objets à réparer ou juste bricoler. Tout public. .
La recyclerie 5 Rue de l’Église Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 47 91
