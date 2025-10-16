La soirée de la réparation La recyclerie Orgelet

La soirée de la réparation

La recyclerie 5 Rue de l’Église Orgelet Jura

Gratuit

Début : 2025-10-16 17:00:00

fin : 2025-10-16 19:00:00

2025-10-16

Soirée réparation le 16 octobre de 17h à 19h à la recyclerie d’Orgelet.

Dans le cadre des Journées Nationales de la Réparation, un super répare-café est proposé. Les réparateurs vous accueillent toute la soirée pour vous aider à réparer.

Vous pouvez venir avec vos objets à réparer ou juste bricoler. Tout public. .

