La soirée de l’été à l’O Pool Party Obernai

La soirée de l’été à l’O Pool Party

6 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-07-30 19:00:00

fin : 2025-07-30 23:00:00

2025-07-30

Préparez-vous pour une nuit magique, avec bouées, surprises, animations, dans une ambiance musicale multigénérationnelle. Avec DJ Bendi en live ! Sur réservation et un règlement à l’accueil de l’O.

Le centre aquatique L’O se transforme en the Place To Be !

Pour cette deuxième édition, préparez-vous pour une nuit magique, remplie de bouées, de surprises, d’animations, le tout accompagné d’une ambiance musicale multigénérationnelle.

Laissez-vous transporter par l’énergie de DJ Bendi en live !

Pour participer à cet événement, une réservation et un règlement sont obligatoires à l’accueil de l’O.

Tarifs 12€/adulte et 8€/enfant .

6 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 32 78 contact@lo-obernai.fr

English :

Get ready for a magical night, with buoys, surprises, entertainment and a multi-generational musical atmosphere. With live DJ Bendi! Reservations required and payment at the O. reception.

German :

Bereiten Sie sich auf eine magische Nacht vor, mit Schwimmreifen, Überraschungen, Animationen und einer musikalischen Atmosphäre für mehrere Generationen. Mit DJ Bendi live auf der Bühne! Mit Reservierung und einer Zahlung an der Rezeption des O.

Italiano :

Preparatevi a una notte magica, con boe, sorprese, intrattenimento e un’atmosfera musicale multigenerazionale. Con DJ Bendi dal vivo! Prenotazione e pagamento obbligatori alla reception dell’O.

Espanol :

Prepárate para una noche mágica, con boyas, sorpresas, entretenimiento y un ambiente musical multigeneracional. ¡Con DJ Bendi en directo! Es necesario reservar y pagar en la recepción de O.

