La soirée de Noël au Château Garrineau Château Garrineau Sauveterre-de-Guyenne

Château Garrineau 1 Garrineau Sauveterre-de-Guyenne Gironde
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Le bar à vin a revêtu son costume de Noël pour une soirée festive. Une formule sous forme de cocktail avec amuse-bouche de fêtes (saumon, foie gras, filet mignon, verrine), des pommes de terre rôties, fromage à raclette et charcuteries ou demi-pizza (nouveau à la carte !) et cheesecake en dessert. Une flûte de crémant rosé offerte. Fabian le magicien vous surprendra tout au long de la soirée. Vous pourrez également profiter d’une large offre de promotions sur nos vins à emporter (jusqu’à -40%) ainsi que des coffrets garnis pour les fêtes. Réservations jusqu’au mercredi 10 décembre. .
Château Garrineau 1 Garrineau Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 30 40 54 contact@vignobles-combefreyroux.fr
