La Soirée de Noël Joué-en-Charnie

La Soirée de Noël

Salle des Fêtes Joué-en-Charnie Sarthe

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-06 16:30:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le comité des fêtes de Joué en Charnie vous présente la soirée de Noël

La magie de Noël s’invite à Joué-en-Charnie !

Venez partager un moment convivial et féérique en famille ou entre amis.

Date le samedi 06/12/2025

Lieu à la salle des fêtes de Joué-en-Charnie

Au programme

16h30 — Concours de dessins et ateliers créatifs pour les enfants

18h00 — Grande parade de tracteurs illuminés

19h30 — Arrivée tant attendue du Père Noël !

Gourmandises, boissons chaudes et descente en luge vous attendent tout au long de la soirée. .

Salle des Fêtes Joué-en-Charnie 72540 Sarthe Pays de la Loire comitejoueencharnie@gmail.com

English :

The Comité des fêtes de Joué en Charnie presents its Christmas party

German :

Das Festkomitee von Joué en Charnie präsentiert Ihnen den Weihnachtsabend

Italiano :

Il comitato festeggiamenti di Joué en Charnie presenta la sua festa di Natale

Espanol :

El Comité de Fiestas de Joué en Charnie presenta su fiesta de Navidad

