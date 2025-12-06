La Soirée de Noël Joué-en-Charnie
La Soirée de Noël Joué-en-Charnie samedi 6 décembre 2025.
La Soirée de Noël
Salle des Fêtes Joué-en-Charnie Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 16:30:00
fin : 2025-12-06 20:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Le comité des fêtes de Joué en Charnie vous présente la soirée de Noël
La magie de Noël s’invite à Joué-en-Charnie !
Venez partager un moment convivial et féérique en famille ou entre amis.
Date le samedi 06/12/2025
Lieu à la salle des fêtes de Joué-en-Charnie
Au programme
16h30 — Concours de dessins et ateliers créatifs pour les enfants
18h00 — Grande parade de tracteurs illuminés
19h30 — Arrivée tant attendue du Père Noël !
Gourmandises, boissons chaudes et descente en luge vous attendent tout au long de la soirée. .
Salle des Fêtes Joué-en-Charnie 72540 Sarthe Pays de la Loire comitejoueencharnie@gmail.com
English :
The Comité des fêtes de Joué en Charnie presents its Christmas party
German :
Das Festkomitee von Joué en Charnie präsentiert Ihnen den Weihnachtsabend
Italiano :
Il comitato festeggiamenti di Joué en Charnie presenta la sua festa di Natale
Espanol :
El Comité de Fiestas de Joué en Charnie presenta su fiesta de Navidad
L’événement La Soirée de Noël Joué-en-Charnie a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Vallée de la Sarthe