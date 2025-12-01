La soirée des créateurs la Boutique des Créateurs Oradour-sur-Vayres

La soirée des créateurs la Boutique des Créateurs Oradour-sur-Vayres vendredi 12 décembre 2025.

La soirée des créateurs

la Boutique des Créateurs 5 Avenue du 8 Mai 1945 Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Une soirée magique vous attend, venez découvrir ceux qui font briller la Boutique des Créateurs. Venez à la rencontre des artisans et dénicher le cadeau parfait à glisser sous le sapin ! Une soirée chaleureuse et conviviale en perspective pour vous inspirer des savoir faire d’ici. .

la Boutique des Créateurs 5 Avenue du 8 Mai 1945 Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 22 21 tourisme@ouestlimousin.com

English : La soirée des créateurs

German : La soirée des créateurs

Italiano :

Espanol : La soirée des créateurs

L’événement La soirée des créateurs Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2025-09-26 par OT Ouest Limousin