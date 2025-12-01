La soirée des créateurs la Boutique des Créateurs Oradour-sur-Vayres
La soirée des créateurs la Boutique des Créateurs Oradour-sur-Vayres vendredi 12 décembre 2025.
La soirée des créateurs
la Boutique des Créateurs 5 Avenue du 8 Mai 1945 Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Une soirée magique vous attend, venez découvrir ceux qui font briller la Boutique des Créateurs. Venez à la rencontre des artisans et dénicher le cadeau parfait à glisser sous le sapin ! Une soirée chaleureuse et conviviale en perspective pour vous inspirer des savoir faire d’ici. .
la Boutique des Créateurs 5 Avenue du 8 Mai 1945 Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 22 21 tourisme@ouestlimousin.com
English : La soirée des créateurs
German : La soirée des créateurs
Italiano :
Espanol : La soirée des créateurs
L’événement La soirée des créateurs Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2025-09-26 par OT Ouest Limousin