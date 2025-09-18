La Soirée des Étudiants x Les Clés de Troyes Troyes

Médiathèque Jacques Chirac Troyes centre Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-09-18 19:00:00
fin : 2025-09-18 21:30:00

2025-09-18

Au programme
> Animation musicale par la fanfare PeaceTone Brass Band
> Jeux de société par La ludo’
> Visite de la Grande Salle
> Séances photos et selfies
> Restauration sur place
Et pour continuer la soirée en musique, rendez-vous à la Chapelle Argence à partir de 21h pour un concert du DJ troyen Dove MLEH !

Entrée libre et gratuite.   .

Médiathèque Jacques Chirac Troyes centre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 56 20  contactmgt@troyes-cm.fr

