La Soirée des Étudiants x Les Clés de Troyes Troyes

La Soirée des Étudiants x Les Clés de Troyes Troyes jeudi 18 septembre 2025.

La Soirée des Étudiants x Les Clés de Troyes

Médiathèque Jacques Chirac Troyes centre Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 19:00:00

fin : 2025-09-18 21:30:00

Date(s) :

2025-09-18

Au programme

> Animation musicale par la fanfare PeaceTone Brass Band

> Jeux de société par La ludo’

> Visite de la Grande Salle

> Séances photos et selfies

> Restauration sur place

.

Et pour continuer la soirée en musique, rendez-vous à la Chapelle Argence à partir de 21h pour un concert du DJ troyen Dove MLEH !



Entrée libre et gratuite. .

Médiathèque Jacques Chirac Troyes centre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 56 20 contactmgt@troyes-cm.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Soirée des Étudiants x Les Clés de Troyes Troyes a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Troyes la Champagne