La Soirée des Étudiants x Les Clés de Troyes Troyes
Médiathèque Jacques Chirac Troyes centre Troyes Aube
Début : 2025-09-18 19:00:00
fin : 2025-09-18 21:30:00
2025-09-18
Au programme
> Animation musicale par la fanfare PeaceTone Brass Band
> Jeux de société par La ludo’
> Visite de la Grande Salle
> Séances photos et selfies
> Restauration sur place
.
Et pour continuer la soirée en musique, rendez-vous à la Chapelle Argence à partir de 21h pour un concert du DJ troyen Dove MLEH !
Entrée libre et gratuite. .
Médiathèque Jacques Chirac Troyes centre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 56 20 contactmgt@troyes-cm.fr
