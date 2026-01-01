La soirée des Grands Chefs Restaurant Alain Llorca La Colle-sur-Loup
La soirée des Grands Chefs Restaurant Alain Llorca La Colle-sur-Loup vendredi 16 janvier 2026.
La soirée des Grands Chefs
Restaurant Alain Llorca 350 route de Saint-Paul La Colle-sur-Loup Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 19:00:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Sept Chefs réunis autour de la truffe au restaurant Alain Llorca.
.
Restaurant Alain Llorca 350 route de Saint-Paul La Colle-sur-Loup 06480 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 02 93 reservations@alainllorca.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Seven chefs come together to celebrate truffles at Alain Llorca’s restaurant.
L’événement La soirée des Grands Chefs La Colle-sur-Loup a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence