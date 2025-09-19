LA SOIRÉE DES GRANDS LANGUEDOC Saint-Chinian

LA SOIRÉE DES GRANDS LANGUEDOC Saint-Chinian vendredi 19 septembre 2025.

LA SOIRÉE DES GRANDS LANGUEDOC

8 avenue de Béziers Saint-Chinian Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Grande foire aux vins d’automne en avant-première.

Dégustation de grands crus du Languedoc, offres exclusives, foire aux vins, tapas et bonnes bouteilles.

Grande foire aux vins d’automne en avant-première.

Dégustation de grands crus du Languedoc, offres exclusives, foire aux vins, tapas et bonnes bouteilles.

Ouvrez les portes de notre nouveau lieu, Le Saint Anian, en avant-première pour un événement unique et exclusif ! Avant le lancement officiel de notre grande Foire aux Vins, nous vous convions à une soirée premium, conçue pour les amateurs, les passionnés ou les curieux de grands vins.

C’est l’occasion parfaite pour vivre une expérience d’achat privilégiée.

-Dégustation Libre des Grands Crus du Languedoc

-Accès Prioritaire aux Offres de la Foire

-Moment de partage au Bar à Vin .

8 avenue de Béziers Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 23 18

English :

Autumn wine fair preview.

Tasting of Languedoc grands crus, exclusive offers, wine fair, tapas and fine wines.

German :

Große Herbstweinmesse im Vorfeld.

Verkostung von Spitzenweinen aus dem Languedoc, exklusive Angebote, Weinmesse, Tapas und gute Flaschen.

Italiano :

Anteprima della grande fiera autunnale del vino.

Degustazione di grands crus della Linguadoca, offerte esclusive, fiera del vino, tapas e vini pregiati.

Espanol :

Avance de la gran feria del vino de otoño.

Degustación de grands crus de Languedoc, ofertas exclusivas, feria del vino, tapas y vinos finos.

L’événement LA SOIRÉE DES GRANDS LANGUEDOC Saint-Chinian a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN