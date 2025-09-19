LA SOIRÉE DES GRANDS LANGUEDOC Saint-Chinian
LA SOIRÉE DES GRANDS LANGUEDOC Saint-Chinian vendredi 19 septembre 2025.
LA SOIRÉE DES GRANDS LANGUEDOC
8 avenue de Béziers Saint-Chinian Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Grande foire aux vins d’automne en avant-première.
Dégustation de grands crus du Languedoc, offres exclusives, foire aux vins, tapas et bonnes bouteilles.
Grande foire aux vins d’automne en avant-première.
Dégustation de grands crus du Languedoc, offres exclusives, foire aux vins, tapas et bonnes bouteilles.
Ouvrez les portes de notre nouveau lieu, Le Saint Anian, en avant-première pour un événement unique et exclusif ! Avant le lancement officiel de notre grande Foire aux Vins, nous vous convions à une soirée premium, conçue pour les amateurs, les passionnés ou les curieux de grands vins.
C’est l’occasion parfaite pour vivre une expérience d’achat privilégiée.
-Dégustation Libre des Grands Crus du Languedoc
-Accès Prioritaire aux Offres de la Foire
-Moment de partage au Bar à Vin .
8 avenue de Béziers Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 23 18
English :
Autumn wine fair preview.
Tasting of Languedoc grands crus, exclusive offers, wine fair, tapas and fine wines.
German :
Große Herbstweinmesse im Vorfeld.
Verkostung von Spitzenweinen aus dem Languedoc, exklusive Angebote, Weinmesse, Tapas und gute Flaschen.
Italiano :
Anteprima della grande fiera autunnale del vino.
Degustazione di grands crus della Linguadoca, offerte esclusive, fiera del vino, tapas e vini pregiati.
Espanol :
Avance de la gran feria del vino de otoño.
Degustación de grands crus de Languedoc, ofertas exclusivas, feria del vino, tapas y vinos finos.
L’événement LA SOIRÉE DES GRANDS LANGUEDOC Saint-Chinian a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN