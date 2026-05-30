La soirée des Loupiotes : Dark waters, Cinéma La Lanterne, Bègles

La soirée des Loupiotes : Dark waters Samedi 30 mai, 19h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T19:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T19:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

19h30 : accueil avec apéro et dress code “vert”

20h : Quiz en salle suivi du film Dark waters, présenté par les jeunes ambassadeurs de la Lanterne.

En partenariat avec l’ACPG et CINA

Le film : Dark waters, de Todd Haynes

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie…

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://begleslalanterne.cine.boutique/media/1319?tab=soon&title=DARK+WATERS&visanumber=152156&showId=10644 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Apéro et quiz avant la séance ciné cinéma

La Lanterne